Аксенов выплатит по 200 тысяч рублей всем мобилизованным крымчанам

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово выплатить по 200 тысяч рублей.

«Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на портале правительства Крыма будет размещаться вся актуальная информация и ежедневно публиковаться ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мобилизованные граждане могут обращаться в нему напрямую за помощью и с вопросами.

Ольга Сурикова