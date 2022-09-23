В Севастополе похоронили морского пехотинца, погибшего в Запорожской области

В Севастополе 22 сентября простились с Артемом Николаевичем Слобожанским — старшим матросом, стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмового батальона 336 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота.

Артем родился в Севастополе. В 2020 году окончил школу № 60 им. В.С. Пилипенко.

Артем отслужил срочную службу в армии и в декабре 2021 года принял решение подписать контракт и продолжить служить.

«Погиб геройски в Запорожской области, освобождая территорию от укронацистов. Попал под обстрел, не дрогнул, мужественно держался до последнего», — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.