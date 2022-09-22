Песков назвал сообщения об ажиотаже в аэропортах фейками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о массовом вылете из страны мужчин фейками.

По его словам, информация об ажиотаже в аэропортах России на фоне объявления частичной мобилизации «очень сильно преувеличена».

«Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — отметил спикер Кремля, приводит его слова ТАСС.

В ответ на вопрос журналистов о возрасте подлежащих частичной мобилизации, Песков заявил, что все подробности по данному вопросу необходимо уточнять у Минобороны России.

«Все детали, связанные с частичной мобилизацией, доводятся до регионов Министерством обороны. Понятно, что возникают вопросы, их просто следует доводить до Минобороны», — добавил он.

Отметим, сегодня утром, 22 сентября, сервис Aviasales, сообщал, что к этому моменту не осталось свободных билетов на прямые рейсы в безвизовые страны на ближайшие даты. Купить билет можно только с пятницы. На сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов нет билетов на самолеты из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны.

Ольга Сурикова