В Севастополе выплата на третьего ребенка будет выплачиваться при наличии совершеннолетних детей

Сегодня, 15 июня, на заседании правительства Севастополя было принято постановление, позволяющее выдавать ежемесячную выплату на третьего ребенка семьям с совершеннолетними детьми.

Такое решение принято в связи с решением суда по требованию прокуратуры города.

Ранее эта выплата была доступна только тем семьям, у которых рожденные ранее дети были несовершеннолетними или они учились на бюджетной основе и в очной форме.

«Изменение предусматривает предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, в которых рождены третий или последующие дети независимо от возраста детей, в том числе умерших», — рассказала директор департамента соцзащиты Елена Сулягина.

Сулягина также подчеркнула, что правительство города добивалось этих изменений с 2017 года, но получило согласование от министерства финансов только в этом году.

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал указ о новой ежемесячной выплате семьям с детьми.

Дмитрий Островский