В России введена новая выплата на детей от 8 до 17 лет

Для малообеспеченных

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой ежемесячной выплате семьям с детьми. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля ежемесячную выплату на ребенка от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума на детей в регионе», — говорится в указе президента.

Выплата может составить 75% или 100% от прожиточного минимума в отдельных случаях.

Пособие будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости, при котором будут учитываться доходы семьи, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия.

Для получения нужно подать заявление на «Госуслугах».

Пособие будут перечислять на карту «Мир».

Напомним, в Севастополе прожиточный минимум на 2022 год был установлен 13 декабря прошлого года. На душу населения он составляет 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793, для пенсионеров — 10 892 рубля и для детей 13 332 рубля.

Ольга Сурикова