Севастопольский депутат борется за свободный доступ граждан к морю

Депутат заксобрания ЛДПР Андрей Куринов оперативно отреагировал на обращения граждан Гагаринского района, которые высказали беспокойство насчет появления заборов, закрывающих проход к морю в районе улицы Андрея Первозванного («Дача командующего», «Дикая Омега»).
Депутат выехал на место и выяснил, что у производителей работ отсутствовали какие-либо разрешительные документы.
Информационного стенда с контактами ответственных лиц, схемой особо охраняемой природной территории и ссылки на разрешительные документы так же в зоне работ не было.
Выяснилось также, что заказчиком работ выступает Севприроднадзор. А ограждения устанавливаются с целью препятствия проезда машин в зону вновь созданной особо охраняемой природной территории.
«В телефонном режиме обозначил директору департамента природных ресурсов и экологии Юлии Гавриловой вопросы, вызвавшие социальную напряженность и переживание людей. А именно: отсутствие информации о планируемой особо охраняемой природной территории; организации свободного прохода к морю; место парковки автомобилей (зона ООПТ запрещает размещение автотранспорта); планируемый режим предполагаемый охранной зоной. Договорились обсудить эти вопросы на площадке заксобрания Севастополя», — прокомментировал Куринов.
Парламентарий заверил, что держит ситуацию на контроле.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба ЛДПР