В Севастополе вынесен приговор экс-директору ГБУ «Горсвет» за ущерб в 16,5 млн рублей

Реальный срок не получил

В Севастополе состоялся суд над бывшим директором ГБУ «Горсвет», действиями которого госучреждению причинен ущерб в размере почти 16,5 млн рублей. Он признан виновным в злоупотребление должностными полномочиями.

Установлено, что в октябре 2019 года директор ГБУ «Горсвет» заключил с коммерческой организацией договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения, стоимость которой составила 18 млн рублей.

«В установленные сроки подрядчик не провел инженерные изыскания и не получил необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями, фактически выполнив работы лишь на 1,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

При этом в декабре 2019 года руководитель учреждения дал указание членам приемочной комиссии подписать акт приемки выполненной работы в полном объеме, подписал его сам и завизировал счет на оплату.

Таким образом, 16,5 млн рублей были переведены без выполненных работ.

В ходе предварительного расследования уже экс-директор частично погасил ущерб на сумму 6,5 млн рублей. Для дальнейшего возмещения ущерба на объект недвижимости и автомобиль виновного наложен арест.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на срок 1 год 6 месяцев. При этом в период предварительного расследования обвиняемый находился под стражей и домашним арестом в течение 9 месяцев, что ему также зачлось.

Напомним, ранее сообщалось о задержании ФСБ экс-директора севастопольского «Горсвета»

Ольга Сурикова