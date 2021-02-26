ФСБ задержала экс-директора севастопольского «Горсвета»

Оплачено за невыполненные работы 18 миллионов рублей

Бывший директор ГБУ «Горсвет» подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Деятельность его была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в октябре 2019 года ГБУ «Горсвет» заключил с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 млн рублей. Вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, имея умысел на растрату денежных средств, директор ГБУ подписал акт приемки и произвёл взаиморасчет за фактически невыполненные работы по условиям договора», – сообщила пресс-служба УФСБ.

Директором ГБУ были заказаны работы на 18 млн рублей, ровно на столько нанесен ущерб предприятию.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное по статье за присвоение или растрату в особо крупном размере. Санкция предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Ленинский районный суд Севастополя в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а также наложил арест на его имущество.

Напомним, бывшего и.о. генерального директора ПАО «Севастопольгаз» обвиняют в совершении трех преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата денежных средств, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Ольга Сурикова