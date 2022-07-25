Ради Стрелецкого форта изымут 26 участков

На сайте правительства Севастополя опубликован проект планировки и межевания территории, на которой планируется разместить музейно-выставочное пространство «Стрелецкий форт». В соответствии с проектом планируется изъять 26 участков.

В документации сообщается, что 18 участков будет изъято для формирования улично-дорожной сети, а 8 для территории общего пользования.

Интересно, что в состав участка, предусмотренного для территории общего пользования, планируется и включить гаражный кооператив «Щитовик», расположенный на улице Щитовой и примыкающий к территории «Стрелецкого форта». Изымать территорию под гаражным кооперативом планируют лишь частично, примерно 1\10 часть.

Тем не менее, в проекте говорится, что гаражный кооператив будет переформатирован в открытую парковку на 300 машиномест для жителей прилегающих домов, что может говорить о планах демонтировать с этой территории металлические гаражи.

Для гостей будущего музейно-выставочного пространства планируется выделить всего 5 парковочных мест.

Также в проекте сообщается, что в новом общественном пространстве планируется устройство некапитальных пешеходных настилов и сетей наружного освещения, внутренние казематы батареи в будущем хотят перестроить в тематическое музейное пространство.

Напомним, в 2015 году Гагаринский районный суд Севастополя по иску прокуратуры оштрафовал строительную компанию «Арди» на 100 тыс. рублей за ущерб, который застройщик нанес памятнику истории и культуры местного значения – «Стрелецкому форту».

Дмитрий Островский