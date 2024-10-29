В Севастополе вымогатели требовали 250 тысяч рублей от работника автосалона

В Севастополе сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России задержали двоих ранее не судимых местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве с угрозой применения насилия.

По версии следствия, 33-летний местный житель, желая побыстрее продать иномарку своей жены, обратился к работнику организации, которая занимается продажей подержанных автомобилей. При этом он выставил цену явно выше рыночной.

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Спустя некоторое время иномарка так и не был продана. Тогда автовладелец нашел подставное лицо: женщина пришла поинтересовалась покупкой именно этой машины, а ей посоветовали не приобретать ее.

Тогда хозяин машины вместе с подельником предъявили претензии продавцу, они потребовали от мужчины денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей за долговременную продажу, а в случае отказа пригрозили применить насилие сексуального характера. Для подтверждения своих намерений жертву начали избивать и душить.

Испуганный потерпевший согласился выполнить требования. Первоначально он должен был заплатить вымогателям 50 тысяч, а остальную сумму до конца месяца, увеличив ее до 250 тысяч. После чего мужчина обратился в полицию, а вымогатели были задержаны.

Фигуранты находятся под домашним арестом, на них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Напомним, севастополец может получить срок за вымогательство денег у отдыхающих спортсменов.

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Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба городского УМВД России