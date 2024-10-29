ПСБ в Севастополе обучил молодежь успешным выступлениям на публике

Специалисты Севастопольского филиала ПСБ поддержали новый проект регионального отделения «Движения Первых» «Школа ведущих» и выступили наставниками на мастер-классах по ораторскому мастерству.

Эксперты банка дали советы ребятам, как качественно подготовиться к публичному выступлению, правильно составить план и тезисы презентации, справиться с волнением и уверенно отвечать на вопросы. После теоретической части участники отработали полученные знания на практике, подготовив спичи по заданным темам.

«Публичное выступление зачастую вызывает волнение даже у многих взрослых людей, а у подростков – тем более. Вместе с тем этот навык сегодня крайне актуален и является конкурентным преимуществом кандидата при устройстве на руководящие позиции. И чем раньше ребята начнут практиковать выступления на широкую аудиторию, тем больших результатов они достигнут в ораторском искусстве. Мы со своей стороны делимся с молодежью секретами публичных выступлений и эффективными спикерскими методиками, накопленными в банке за время работы», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Проект «Школа ведущих» – это серия образовательных и обучающих мероприятий для активистов Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Движение Первых». Инициатива направлена на формирование у подростков навыков уверенного выступления перед аудиторий, грамотного и последовательного построения речи, работу с дикцией. Проект реализуется «Движением Первых» совместно с ПСБ в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между банком и организацией в октябре 2023 года.

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