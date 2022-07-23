В Севастополе пройдет вечер джаза

Программа

В рамках арт-проекта «Летний Севастополь» сегодня посетителей 12 площадок по всему городу ждет разнообразная и насыщенная программа — от мастер-классов по созданию скульптурного барельефа до джазового концерта и музыкального вечера памяти Владимира Высоцкого.

Вечер джаза пройдет на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка». Для зрителей выступят участник проекта «Голос» Максим Юдин и джаз-квартет «Happy people» (саксофон – Виктор Никулин, бас – Сергей Ващенко, клавишные – Андрей Рыбальченко, ударные – Виталий Замятин).

«В очередной раз музыканты и поклонники джаза имеют возможность насладиться исключительной программой в первоклассном исполнении. Джазовая программа этого вечера, полная драйва, энергии и головокружительных импровизаций, позволит джаз-квартету «Happy people» и Максиму Юдину продемонстрировать все грани таланта и умение виртуозно владеть джазовым материалом», – отметила директор департамента культуры Ирина Романец, сообщает правительственный портал.

Музыкальный вечер памяти Владимира Высоцкого подготовили во Дворце культуры рыбаков. В рамках арт-проекта «Летний Севастополь» прозвучат лучшие произведения легендарного барда, поэта, актера. Аккомпанировать будет военный оркестр полка Южного округа Росгвардии под руководством заслуженного артиста Севастополя Валентина Таева.

Арт-проект «Летний Севастополь» в эту субботу пройдет еще на 10 площадках. С полной программой и временем работы можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, арт-проект стартовал 1 июня. За первый месяц работы площадок участниками и зрителями мастер-классов, концертов и представлений стали 60 тысяч человек.

Ольга Сурикова