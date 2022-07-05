Правительство Севастополя согласовало выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку жилья

Можно использовать и при оформлении ипотеки

Сегодня, 5 июля, на заседании правительства Севастополя были внесены изменения в программу «Жилище», которые позволят выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты.

«Департаментом капитального строительства вносится следующая норма в государственную программу «Жилище», что позволит сразу же начать выдачу данных сертификатов всем изъявившим желание», — доложил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Он отметил, что данная информация уже отражена на сайте правительства.

«В связи с утвержденной стоимостью метра квадратного данный сертификат будет в сумме 4 млн 731 тысяч рублей», — уточнил Гапицонов.

Также чиновник добавил, что сертификат можно использовать на приобретение жилья большей площадью, в ипотеку, а также на приобретение квартиры или дома любого размера.

По его словам, уже поступила первая заявка. После принятия решения, можно будет начать выдавать сертификаты.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли закон, который позволит детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей получать социальную выплату на приобретения жилья — Жилищный сертификат.

Ольга Сурикова