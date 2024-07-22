Госдума предложила добавить фото ребенка в свидетельство о рождении

Парламентарии уверены, что сейчас документ не отражает идентификацию ребенка. Контролеры в аэропортах и поездах не могут понять, тот ли ребенок перед ними, чье имя указано в свидетельстве.

Поэтому в документе должны быть три снимка — в три, семь и десять лет. Фотографию можно обозначить QR-кодом. Сами снимки будет выгружаться с личного кабинета с Госуслуг.

В Госдуме также предложили обновить дизайн нового метрического свидетельства. К примеру, сделать его на плотной бумаге, так как нынешний документ часто мнется и рвется.

Анна Левина