В Севастополе на ПОРе загорелась квартира в девятиэтажке

Собралось много зевак

В Севастополе днем 25 июня случился пожар в многоквартирном доме на проспекте Октябрьской революции, 40/5. Вызов поступил от очевидцев, которые сообщили, что виден дым из окна на 4 этаже многоквартирного жилого дома.

По прибытии установлено, что из окон квартиры идет дым. В ходе разведки было выявлено горение мебели на площади 17 квадратных метров.

Силами сотрудников МЧС России проведена эвакуация жителей с верхних этажей. Всего эвакуировано 12 человек, в том числе 3 детей.

Погибших, пострадавших нет.

Напомним, в Севастополе недавно случился пожар в одном из домов на улице Хрусталева, погиб человек.

Ольга Сурикова