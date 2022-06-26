Происшествия

В Севастополе на ПОРе загорелась квартира в девятиэтажке

26-06-2022
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Собралось много зевак

В Севастополе днем 25 июня случился пожар в многоквартирном доме на проспекте Октябрьской революции, 40/5. Вызов поступил от очевидцев, которые сообщили, что виден дым из окна на 4 этаже многоквартирного жилого дома.

По прибытии установлено, что из окон квартиры идет дым. В ходе разведки было выявлено горение мебели на площади 17 квадратных метров. 

Силами сотрудников МЧС России проведена эвакуация жителей с верхних этажей. Всего эвакуировано 12 человек, в том числе 3 детей.

Погибших, пострадавших нет. 

Напомним, в Севастополе недавно случился пожар в одном из домов на улице Хрусталева, погиб человек.

Ольга Сурикова

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