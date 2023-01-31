В Севастополе будут штрафовать за свалки

Заксобрание Севастополя согласилось с предложением прокуратуры города и ввело штрафы за сброс, складирование и хранение мусора.

Привлекать виновных к ответственности будут специалисты горхоза по статьям 5.13 и 5.14 КоАП.

За сброс, складирование и хранение мусора, в том числе обрезанных веток будут штрафовать:

💴 на 1,5 тыс. рублей для физлиц;

💴 на 10 тыс. рублей для должностных лиц;

💴 на 30 тыс. рублей для юридических лиц.

В случае повторного совершения данного правонарушения штрафы увеличатся до 2 тыс. рублей, 15 тыс. рублей и 45 тыс. рублей.

Напомним, на пленарном заседании заксобрания Севастополя выяснилось, что в городе до сих пор не работает система штрафов за неоплату парковки.

Дмитрий Островский