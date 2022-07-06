В Севастополе ввели особый противопожарный режим

Запрещено готовить пищу в мангалах

В Севастополе с 11 июля вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности на период до 21 дня. Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства 5 июля.

И. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский пояснил, что особый противопожарный режим вводится в связи с наступлением устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

«Согласно документу, в городе запрещается запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, лесного фонда, населенных пунктов. Также вводится запрет на выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного назначения, защитным и лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ», — подчеркнул Краснокутский.

Кроме того, на время действия особого противопожарного режима запрещается использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Исключением при этом являются мангалы и другие приспособления в местах общественного питания.

Напомним, в Балаклаве случился крупный ландшафтный пожар, выгорело 600 кв.м травы и кустарников.

Ольга Сурикова