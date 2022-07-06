На месте бывшей военной части в Херсонесе археологи обнаружили погребальный комплекс II века н.э.

Объект планируется музеифицировать

Археологам в пригороде Херсонеса Таврического удалось обнаружить непотревоженный римский погребальный комплекс, относящийся ко II веку нашей эры. Он включает гробницу-колумбарий, а также памятники Аннионы и Аристона. Об этом говорится в пресс-релизе Института истории материальной культуры РАН.

В 2020 году археологи начали разведки на территории Херсонеса, примыкающей к городским стенам с юга, где исследования проводились лишь эпизодически, поскольку с конца XIX века она находилась в распоряжении военного ведомства.

Археологи обнаружили христианский склеп IV–VII веков, вырубленный в скальном уступе, который, вероятно, был семейной усыпальницей. Кроме того, исследователи нашли остатки раннехристианского храма X века с византийским крестом на входе и многочисленными захоронениями.

В новом пресс-релизе сообщается, что масштабные работы уже позволили обнаружить больше двух миллионов артефактов, а также сотни примечательных объектов, относящихся к разным эпохам.

И вот в июне этого года ученые обнаружили хорошо сохранившийся погребальный комплекс, относящийся к римской эпохе (II век нашей эры).

«Он включает гробницу-колумбарий из тщательно подогнанных известняковых блоков, в которой могло находиться до 14 ниш для урн с прахом умерших. Кроме того, там же был найден памятник Аннионы, представляющий собой плитовую гробницу, на стеле которой изображена молодая женщина в накидке (гиматие), а также памятник Аристона. На стеле последнего изображена фигура взрослого мужчины, который держит в левой руке свиток. Вероятно, это свидетельствует о его высоком государственном положении», — раскрываются подробности в пресс-релизе.

По словам начальника экспедиции Сергея Соловьева, археологические работы на этом участке только начались. Но он полагает, что ученые имеют дело с неразрушенным и непотревоженным комплексом. Аналогии ему известны лишь в Турции, Греции и Италии, но не в Причерноморье.

Напомним, на мысе Хрустальном археологи обнаружили керамическую мастерскую, которую не планируется сохранять.

Ольга Сурикова