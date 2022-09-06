В Севастополе введут новые правила содержания домашних животных

На сайте правительства Севастополя размещен проект постановления о введении дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных в Севастополе.

Как сообщают разработчики постановления в Севастополе сфера содержания домашних животных не регулируется так, как это требуется. В связи с чем чиновники планируют принять свод правил, который заработает с марта 2023 года.

Документ определяет требования к содержанию домашних животных, например, к их количеству в жилых помещениях. А также будут прописаны правила по выгулу.

Например, в квартире можно будет содержать не более четырех домашних животных, а в частном доме – десяти. В случае смерти домашнего животного его владелец будет обязан сдать труп домашнего животного в организацию, уполномоченную на сбор и уничтожение биологических отходов. Полный текст проекта документа приводим ниже.

Напомним, в прошлом году в Балаклаве отравили 70 кошек, в том числе домашних.

Дмитрий Островский