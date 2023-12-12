Алексей Арестович анонсировал госпереворот на Украине

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в перечень террористов и экстремистов, обещает Украине восстание.

«Я думаю, что пришло время задать вопросы государству – а что ж за государство вы такое построили и как вы с нами обращаетесь, что подавляющее большинство людей – половина – не хочет идти на защиту этого государства. И вот если у нас когда-нибудь случится тот самый «майдан», про который сказал президент, мы можем оказаться в очень интересной и парадоксальной ситуации – все ждали восстания в России, все ждали дивного единения и поддержки всем миром со стороны Украины. А будет очень смешно, если в России за Путина проголосуют без всяких восстаний, а у нас начнутся какие-нибудь гражданские беспорядки – регионального, общего масштаба будут против ТЦК [военкомат] и их манеры вести мобилизацию, против державы – вот будет смешно, да», — заявил украинский политик.

Напомним, ранее Арестович опубликовал свою политическую программу в качестве кандидата в президенты Украины, в которой он предложил перейти от наступления к стратегической обороне, таким образом сохраняя человеческий ресурс, и отдать России, освобожденные ею территории в обмен на членство Украины в НАТО по так называемой формуле Киссинджера.