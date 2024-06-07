Севастополец напал с кулаками на 74-летнего пенсионера и отобрал у него карточку и деньги

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера и хищении его денег с банковской карты. Нападавшим оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, в том числе за разбойное нападение и грабеж.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, вечером к 74-летнему пенсионеру, который гулял рядом с одним из городских парков, подошел неизвестный и ударил кулаком по голове. Когда пожилой мужчина упал, нападавший продолжил избивать его руками и ногами, а затем похитил из кармана футболки около двух тысяч рублей, банковскую карту и удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС. С карточки он успел потратить около десяти тысяч рублей.

Личность нападавшего была установлена и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» его задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе разыскивают члена банды, промышлявшей грабежом, разбоем, вымогательством.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города