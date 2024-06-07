Развожаев: Корабли Черноморского флота не ушли из Севастополя, а поменяли тактику

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в комментариях «РИА Новости» охарактеризовал ситуацию в городе с учетом ракетных атак, а также слухи о перебазировании кораблей Черноморского флота.

«Заявления по поводу ухода Черноморского флота, они делаются из определенных тактических мероприятий, которые проводятся. Но флот — это не только корабли. Но и корабли не ушли, они просто поменяли тактику и не стоят теперь в бухте, чтобы не подвергать себя опасности», — заявил он на полях ПМЭФ.

Флот и авиация, по его словам, периодически громят безэкипажные катера, которые угрожают городу.

Кроме того, Развожаев добавил, что «обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак напряженная, но контролируемая».

Напомним, на одном из последних заседаний правительства обсуждался размер компенсации для помощи севастопольцам, чье имущество пострадало во время атак. Сумма будет выделена из резервного фонда и составила 3 млн 42 тысячи 905 рублей.

Ольга Сурикова

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