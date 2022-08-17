В Севастополе все еще жарко и нет дождей

По данным Крымского гидрометцентра, сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.

В четверг, 18 августа, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

В пятницу, 19 августа, переменная облачность. Ночью, утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

Фото: Юрий Югансон