Борца за экологию Севастополя наградили медалью

Глава Севастопольского филиала Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков награжден престижной медалью Московского антикоррупционного комитета.

Поводом для награждения медалью «За активное участие в реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации» стало личное участие Стрюкова в борьбе со свалками мусора и ликвидацию последствий разлива ртути в СТ «Энергетик-1».

О том, что в СТ «Энергетик-1» дети, играя случайно нашли колбу со ртутью и разлили ее, стало известно еще с середины мая. Тогда в почву попало несколько сот граммов опасного металла.

Решение правительства Севастополя об очищении грунта от ртути появилось только 15 июня, то есть спустя месяц. Но бороться с последствиями загрязнения власти не спешили.

Меж тем у взрослых и детей, проживающих рядом с место разлива ртути, появлялись признаки отравления.

Тогда на помощь жителям СТ пришел Стрюков, хорошо известный в Севастополе защитник экологии. Именно он в союзе с журналистами добился от властей необходимых шагов по ликвидации последствий разлива ртути.

В связи с чем жители СТ направили общественнику благодарственное письмо, отметив его выдающиеся заслуги.

Сам же Стрюков останавливаться не намерен, а добивается полного обследования пострадавших от разлива ртути детей, а также направления их на лечение в летние оздоровительные лагеря.

Тем не менее, больше всего общественник уделяет времени борьбе со свалками строительного и бытового мусора, которые заполонили окрестности Севастополя и все чаще вторгаются уже непосредственно в жилую застройку.

Старания Стрюкова в этой сфере заметили и в Москве, в связи с чем и решили наградить общественника.