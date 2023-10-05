В Севастополе вручили ключи от новых квартир 25 детям-сиротам

В Севастополе вручили ключи от новых квартир детям-сиротам. Новое жилье они получили в построенном по региональной программе «Жилище» доме в Инкермане на улице Шевкопляса.

В нем 36 квартир, 25 человек получили ключи сегодня, еще 11 жильцам их передадут в ближайшее время.

Все квартиры с чистовой отделкой, с сантехникой, газовыми плитами. У дома обустроили детскую и спортивные площадки, парковка и небольшой парк, который благоустроил застройщик.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, как решается сейчас проблема с предоставлением квартир детям-сиротам. Перечислил он несколько вариантов. Один из них — ремонт квартир из городского жилфонда. Также выдаются жилищные сертификаты. В прошлом году внедрен еще один инструмент — счета эскроу, когда правительство выступает дольщиком при строительстве. Благодаря этому, заселено 72 квартиры. А в этом году детям-сиротам начали вручать ключи в домах, которые построили полностью за деньги городского бюджета.

«Было очень приятно видеть счастливые лица новоселов. Первое свое жилье — это очень важно, и я уверен, что для ребят эти квартиры станут отличным стартом», — заявил Развожаев.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя