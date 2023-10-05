Учительница из Севастополя извинилась за видео с пожаром в здании Штаба Флота и украинским комментарием

Севастопольская учительница, которая сняла видео 22 сентября в центре города во время прилета украинской ракеты по зданию Штаба Флота. При этом ее ролик начался со слов на украинском языке: «Почалося».

Это видео в дальнейшем быстро разлетелось по интернете и было использовано украинской пропагандой.

Женщина извинилась за то, что сняла и распространила трагичный момент из жизни города, подчеркнула, что злого умысла не имела, а свой комментарий на языке врага пояснила тем, что много лет прожила при Украине и у нее «вырвалось на мове».

Ольга Сурикова