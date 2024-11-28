В Севастополе врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь новорожденному

Врачи городской больницы №5 в Севастополе спасли жизнь новорожденному, проведя сложную операцию в первые часы его жизни.

У малыша был врожденный порок диафрагмы, из-за которого внутренние органы сместились.

Хирурги под руководством Василия Игнатьева сделали операцию с помощью метода торакоскопии, исправили положение органов и зашили диафрагму. После операции ребенка перевели в реанимацию, где его лечили в течение двух недель.

Врачам удалось стабилизировать состояние малыша и помочь ему окрепнуть. Еще две недели за ним следила заведующая отделением патологии недоношенных и новорожденных Елена Тамбовцева.

Теперь малыш выписан домой с мамой.

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Кристина Ветер