В Севастополе прошёл тренинг для самозанятых мастеров маникюра

Сегодня в Центре «Мой бизнес» завершился тренинг на тему: «Искусство оформления ногтей: от базовых техник до авторского стиля»

Алина Дзюба, сертифицированный тренер с 14-летним стажем обучила 25 севастопольских мастеров маникюра современным техникам оформления ногтей.



Участники изучили пилочный маникюр, особенности работы с плёнками и получили практические рекомендации.

Завершением тренинга стало обсуждение оптимизации затрат и повышения рентабельности процедур.

Тренинг стал важным шагом в повышении профессионализма севастопольских мастеров и внедрении современных технологий в их работу.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».