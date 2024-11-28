Комплекс с бассейном, кортами и апартаментами появится в Каче

В районе поселка Кача планируется строительство комплекса апартаментов из 11 многоэтажных зданий, одобренных архитектурно-художественным советом.

Апартаменты расположатся в 50 метрах от моря и будут подключены к централизованной канализации, что является обязательным условием для реализации проекта, как отметил исполняющий обязанности заместителя Губернатора Севастополя Максим Жукалов.

Комплекс будет огорожен и построен из монолитного железобетона с планировкой первых этажей без ступеней для обеспечения доступа маломобильных граждан.

Внутри комплекса предусмотрены однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Между пляжем и апартаментами создадут зону рекреации с бассейном, спортивными и детскими площадками, а также теннисным кортом.

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Кристина Ветер