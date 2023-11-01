В Севастополе впервые создали «шумозащитную насыпь» из строительного мусора

На въезде в Севастополь появилась сомнительная инновация – «шумозащитная» насыпь строительного мусора высотой в два этажа.

Об этом рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова в стенах заксобрания Севастополя. Она сообщила, что «шумозащитный барьер» строят по какому-то проекту, который подразумевает использование для строительства мусора V класса опасности (т.е. безопасного). Также Гаврилова сообщила, что ее ведомством уже было обнаружено нарушение при использовании материалов.

Кого будут спасать от шума не сообщается, однако рядом с насыпью приютился недавно созданный глэмпинг.

Напомним, собственники скандально известного глэмпинга в бухте Ласпи доказали в суде, что нависающие над обрывом домики построены без нарушений.