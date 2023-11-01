Арестович предложил отдать России пятую часть территории Украины

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в перечень террористов и экстремистов, опубликовал свою политическую программу.

В ней он предложил перейти от наступления к стратегической обороне, таким образом сохраняя человеческий ресурс, и отдать России, освобожденные ею территории в обмен на членство Украины в НАТО по так называемой формуле Киссинджера.

«На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах Обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить», — говорится в программе Арестовича.

Дальше продолжает Арестович: «Предложение Западу — мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем».

Также Арестович в своей программе предлагает бороться с коррупцией, снизить налоги, развивать экономику и образование.