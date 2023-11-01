Полиция Севастополя задержала пособника мошенников, обокравших пенсионеров на 1,5 млн

Полиция Севастополя задержала 48-летнего курьера телефонных аферистов, обокравших пенсионеров на 1,5 млн рублей.

Мужчина устроился помогать мошенникам через объявление в одном из мессенджеров и получал 5 % от похищенного. Схема была классическая — «Ваш родственник попал в беду».

Под предлогом решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности пенсионеры собирали и отдавали свои сбережения курьеру звонивших.

По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пособник дистанционных мошенников заключён под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в Севастополе курьера телефонных мошенников задержали с похищенными деньгами.