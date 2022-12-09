В Севастополе впервые проведут губернаторские елки в селах

В этом году празднование Нового года в Севастополе будет максимально направлено на детей. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале СТВ рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что запланировано большое количество мероприятий — утренники, сказки, елки, танцевальные вечера, интерактивные программы. «Принято решение не проводить уличные мероприятия, а средства направить на проведение мероприятий для детей, особое внимание уделив детям из семей участников специальной военной операции, мобилизованных и добровольцев», — отметил губернатор.

Впервые в этом году Губернаторские елки пройдут не только в центральных учреждениях, но и в отдаленных районах: Балаклаве, Инкермане, селах Фронтовом, Орлином, Новобобровке. Всего пройдет семь губернаторских елок, участниками которых станут более четырех тысяч ребят, уточнил правительственный портал.

Еще одним подарком для детей Севастополя станет новый проект, подготовленный совместно Севастопольским театром юного зрителя и Драматическим театром им. Б.А. Лавренева – новогодний спектакль «Зима в Простоквашино».

Также с 15 декабря в Севастополе будет работать ярмарка «Праздничная», которая продлится до 8 января 2023 года.

Средства, вырученные с ярмарки, планируется направить на приобретение необходимых вещей для участников специальной военной операции.

Ольга Сурикова