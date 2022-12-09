Севастопольцы рассказали, почему выбирают ЛДПР

До конца декабря текущего года продолжается прием в ЛДПР в рамках общероссийской акции в память о Лидере партии Владимире Вольфовиче Жириновском. Начиная с июля, в Севастопольское отделение ЛДПР вступили десятки людей – единомышленников, сторонников политических взглядов Владимира Вольфовича

Жители Севастополя рассказали, почему выбрали именно ЛДПР.

Вступившие в партию новые члены Севастопольского отделения ЛДПР все разные, но одно их объединяет –

стремление сделать жизнь обычных людей лучше.

«Это гордость и честь – быть членами партии, Лидер которой являлся пророком в своем Отечестве. Ведь если подумать, проанализировать, сколько политических предсказаний сделал Владимир Вольфович Жириновский за свою карьеру политика, приходишь к выводу, что он был настоящим пророком в России. Многие его высказывания исполняются и по сей день», — говорят севастопольцы.

Владимир Жириновский взрастил сильную команду профессионалов, продолжающих его дело. И это важная миссия – работать для людей.