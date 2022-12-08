В Севастополе начинается прием заявок на участие в Елочных базарах

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя № 671-Р от «08» декабря 2022 г. «Об организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар 2022» в городе Севастополе»

План мероприятий по организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар 2022»

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко Александр Игоревич.

1 Размещение информации в плане мероприятий проведения ярмарки в средствах

массовой информации. Срок: не позднее 09.12.2022;

2 Размещение информации в плане мероприятий проведения ярмарки на сайте

ГУП. Срок: не позднее 09.12.2022;

3 Прием и регистрация письменных заявлений на участие в специализированной

ярмарке. Срок: с 09.12.2022 по 31.12.2022;

4 Выдача разрешений на участие в специализированной ярмарке по результатам

рассмотрения поданных заявлений. Срок: с 13.12.2022 по 31.12.2022;

5 Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на

обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав

потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством

РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и

биологических отходов. Срок: с 15.12.2022 по 31.12.2022;

6 Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на

обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства

РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными,

предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 15.12.2022 по

31.12.2022;

7 Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным

ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2022 по 31.12.202;

8 Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным

ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2022 по 31.12.2022;

Период и режим работы ярмарки:

— с 15.12.2022 по 31.12.2022.

— с 08:00 до 21:00

Адреса размещения площадок проведения ярмарки:

г. Севастополь, 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки

общественного транспорта- 1 ярмарочное место;

г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11-1 ярмарочное

место;

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»-1 ярмарочное место;

г. Севастополь, пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 178-1 ярмарочное

место;

г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 11-1

ярмарочное место;

г. Севастополь, ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»-1