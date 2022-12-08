В Севастополе начинается прием заявок на участие в Елочных базарах

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя № 671-Р от «08» декабря 2022 г. «Об организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар 2022» в городе Севастополе»
План мероприятий по организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар 2022»
Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко Александр Игоревич.
1 Размещение информации в плане мероприятий проведения ярмарки в средствах
массовой информации. Срок: не позднее 09.12.2022;
2 Размещение информации в плане мероприятий проведения ярмарки на сайте
ГУП. Срок: не позднее 09.12.2022;
3 Прием и регистрация письменных заявлений на участие в специализированной
ярмарке. Срок: с 09.12.2022 по 31.12.2022;
4 Выдача разрешений на участие в специализированной ярмарке по результатам
рассмотрения поданных заявлений. Срок: с 13.12.2022 по 31.12.2022;
5 Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав
потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством
РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и
биологических отходов. Срок: с 15.12.2022 по 31.12.2022;
6 Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на
обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства
РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными,
предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 15.12.2022 по
31.12.2022;
7 Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным
ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2022 по 31.12.202;
8 Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным
ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2022 по 31.12.2022;
Период и режим работы ярмарки:
— с 15.12.2022 по 31.12.2022.
— с 08:00 до 21:00
Адреса размещения площадок проведения ярмарки:
г. Севастополь, 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки
общественного транспорта- 1 ярмарочное место;
г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11-1 ярмарочное
место;
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»-1 ярмарочное место;
г. Севастополь, пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 178-1 ярмарочное
место;
г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 11-1
ярмарочное место;
г. Севастополь, ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»-1
ярмарочное место;
г. Севастополь, пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 60-1 ярмарочное
г. Севастополь, ул. Богданова, в районе дома № 17-1 ярмарочное место;
г. Севастополь, ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56-1 ярмарочное место;
г. Севастополь, ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного
транспорта «Сады»-1 ярмарочное место.
Время приема заявлений: с 10:00 до 16:00.
Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская, д. № 4а, кабинет № 1
тел: 55-61-74
Размер платы за предоставление мест на ярмарке:
— 400 (четыреста) рублей 00 копеек за квадратный метр за участия в ярмарке.