В Севастополе пройдет специализированная ярмарка

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка от 10.11.2022 г. № 634-Р «Об организации специализированной ярмарки в «Предновогодняя 2022» городе Севастополе»

План мероприятий

по организации специализированной ярмарки

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 21.12.2022 г.; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 21.12.2022 г.; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в специализированной ярмарке. Срок:с 22.12.2022 по 25.12.2022 г.; Выдача разрешений на участие в специализированной ярмаркепо результатам рассмотрения поданных заявлений. Срок : с 23.12.2022 по 25.12.2022 г.; Обеспечение участия в ярмарке индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Срок: с 23.12.2022 по 25.12.2022г.;

Организация противопожарного и санитарного содержания ярмарки, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора. Срок:с 23.12.2022 по 25.12.2022 г.;

Реализация участниками ярмарки товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с ассортиментным перечнем товаров (работ, услуг). Срок: с 23.12.2022 по 25.12.2022г.; Контроль за осуществлением на площадках проведения ярмарки реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). Срок: с 23.12.2022 по 25.12.2022 г.;

Адрес размещения площадки проведения специализированной ярмарки:

-город Севастополь, пр-к Генерала Острякова, в районе парковки рынка «Южный».

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет № 1.

тел: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке:

100 рублей в день за одно ярмарочное место.