В Севастополе назрел «туалетный вопрос»

В одном из севастопольских пабликов разгорелось бурное обсуждение отсутствия общественных туалетов в центре города.

Единственный бесплатный туалет, расположенный на Приморском бульваре, работает до 20:00. С учетом летнего зноя только в это время горожане и гости города выходят на вечерний променад.

«Я думаю, всем, кто гуляет в центре города, знакома проблема поиска доступного туалета, казалось, бы вот один из них — общественный, доступный и бесплатный, но есть одно «но». Кто придумал этот график работы до 20:00, на дворе лето, в городе отдыхающие гуляют и отдыхают. Господа ответственные за это место, вам не приходит в голову мысль, а куда потом люди должны ходить в туалет. Просто позор», — считает жительница города по имени Лана.

Ее поддержала Ольга Янковская, отметившая, что в бесплатный туалет в Комсомольском парке имени Марии Байды также почему-то перестал работать.

Отметим, что раньше в социальных сетях и СМИ появлялась информация, что туалет в Комсомольском парке исписан вандалами.

Некоторые севастопольцы считают, что, закрывая единственный общественный туалет в 20:00, коммунальщики ведут воспитательную работу среди горожан: «После шести не есть, после восьми не гадить — девиз ЗОЖ».

Другие же напротив уверены, что общественных туалетов должно быть больше и работать они должны круглосуточно, иначе коммунальщики сами подталкивают горожан справлять нужду, где придется.

«Вообще-то такие заведения должны быть круглосуточными. Потому как отправление естественных надобностей — процесс, не особо регулируемый сознанием. Обозначив такой режим работы общественного туалета, руководство (кто там, департамент городского хозяйства или напрямую правительство Севастополя?), считай, прямо разрешило в остальное время ходить в близлежащие кусты», — считает горожанка по имени Василиса.

Участники дискуссии вспомнили и о том, что в центре есть два платных туалета, но они также работают до 22:00, когда вечерняя жизнь в городе только начинается.

К слову, жители Гагаринского района также отметились в комментариях, напомнив, что в парке Победы та же ситуация туалет работает до 20:00.

Напомним, что осенью 2019 года городские власти предприняли попытку решения «туалетного вопроса», но тогда общественность возмутилась из-за дорогой стоимости туалетов.

Так, власти предлагали закупить модульные туалеты по 4,3 млн рублей за штуку, под натиском возмущенных горожан закупку отменили и больше к этому вопросу не возвращались.

Дарья Тимофеева

Фото: Лана Ланочкина