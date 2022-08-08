Прокуратура заставила депздрав выдать датчики глюкозы ребенку-инвалиду

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск, поданный прокуратурой по обращению матери об отсутствии обеспечения ее ребенка-инвалида жизненно важными датчиками глюкозы.

«Установлено, что 12-летний сын заявительницы страдает сахарным диабетом 1 типа. Согласно заключению врачебной комиссии, составленному в январе 2022 года, он нуждается в обеспечении датчиками флеш-мониторинга для непрерывного контроля уровня глюкозы в крови. Однако до настоящего времени мальчик необходимыми изделиями не обеспечен», — сообщает пресс-служба ведовства.

Прокуратура Балаклавского района в интересах ребенка направила в суд иск о возложении на департамент здравоохранения обязанности обеспечить мальчика жизненно необходимыми ему медицинскими изделиями из расчета 1 датчик на 14 дней, а всего 26 датчиков на календарный год.

Дмитрий Островский