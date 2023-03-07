Ялтинский международный экономический форум пройдет в Москве

В этом году Ялтинский международный экономический форум пройдет в столице России.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, изменения связаны с усложнением логистики на полуострове. Форум будет приурочен к годовщине вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов: Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы примут участие в ЯМЭФ-2023.

Напомним, Ялтинский форум в 2021 году был отменен из-за эпидемии COVID-19, а в 2022 году из-за начала СВО.