В Севастополе обезвредили подпольных производителей оружия

ФСБ, полиция и Росгвардия обезвредили 23 подпольных мастерских в различных регионах России, в том числе и Севастополе.

Изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе два пулемёта, 14 автоматов, 3 пистолета-пулемёта, 28 винтовок, карабинов и ружей, 65 пистолетов и револьверов, 2 подствольных гранатомёта, а также 118 основных частей ко всему вышеперечисленному в Крыму, Москве, ДНР, на Кавказе, в Центральной России и на Дальнем Востоке.

Также обнаружено 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатки, порядка 13000 патронов различного калибра.

В деятельности сети подпольных мастерских принимали участие как минимум 59 жителей из 34 регионов страны — все они задержаны.

Напомним, ФСБ опубликовало кадры расстрелянных машин в Брянской области.