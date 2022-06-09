На Дни города и России в Севастополе ограничат движение



В связи с празднованием Дня России и Дня города в центре Севастополя будет временно ограничено движение транспорта:

— с 23:00 10 июня до 23:00 15 июня вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех транспортных средств на площади Нахимова;

— 12 июня с 13:00 до 15:00, а также с 17:00 до 23:00 и 14 июня с 16:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева, исключение будет действовать для общественного транспорта, экстренных спецслужб и участников мероприятий;

— 12 июня с 15:00 до 17:00 на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева ограничения будут действовать для всех видов транспорта.

В случае осложнения дорожной обстановки будет организовано временное ограничение дорожного движения всех видов транспортных средств (за исключением общественного транспорта) по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, Троллейбусному спуску, ул. Портовая с 13:00 до 23:00 12 июня и с 16:00 до 23:00 14 июня.

Кроме того, 12 июня в Севастополе пройдет велопробег. На время выезда колонны участников с площади Нахимова ограничат движение с 10:30 на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева и с 11:00 по маршруту велопробега на участке: пл. Нахимова – пр. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. 4-я Бастионная – пл. Ушакова – ул. Ленина – пл. Нахимова.

В связи с праздничными мероприятиями изменения коснутся и работы общественного транспорта:

— 11 июня перевозка по маршруту «Артиллерийская бухта – Радиогорка» будет осуществляться до 22:15, последнее отправление катеров с Радиогорки планируется в 21:50 и 22:00;

— 11 июня до 22:00 будет продлено время работы автобусного сообщения между Михайловской батареей и пл. Захарова;

— 12 и 14 июня будет обеспечен развоз зрителей после окончания концерта на пл. Нахимова по основным муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Часть маршрутов продлит работу до 1:00 13 июня и 15 июня:

— № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»,

— № 9 «пр-т Победы – центральное кольцо города»,

— № 10 «бухта Камышовая – Депо 1 – центральное кольцо города»,

— № 12 «5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города»,

— № 92 «Инкерман – пл. Нахимова»,

— № 94 «Балаклава – пл. Нахимова»,

— катера по маршруту «Графская пристань — Северная».

Маршруты общественного транспорта, которые следуют через центральное городское кольцо, 12 июня с 15:00 до 17:00 будут осуществлять движение в объезд.

Троллейбусы:

— № 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая» — на время перекрытия перевозки не осуществляются;

— № 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 5 «ул. Токарева – центральное кольцо города» — движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская;

— № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 9 «пр. Победы – центральное кольцо города» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 10 «бухта Камышовая – Депо 1 – центральное кольцо города» — движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 10К «Бухта Казачья — центр города» — движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 12 «5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо.

Автобусы:

— № 1 «пл. Нахимова – ул. Генерала Жидилова» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 4 «ул. Адм. Макарова – б. Камышовая» — в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова;

— № 12А «Хутор Лукомского – пл. Нахимова (через ул. Коломийца)» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 13-А «Хладокомбинат – пл. Нахимова» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 16 «ул. Маринеско – центр города» — движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» — в прямом направлении движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 29 «5-й км Балаклавского шоссе – Красная горка» — в обратном направлении движение осуществляется без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 30 «ул. Фадеева – пл. Нахимова» — движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская без заезда на ул. Ленина, пр. Нахимова;

— № 31 «Красная горка – пл. Восставших» — в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова;

— № 71 «Сапун-гора – центр города» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 77 «Маяк 2 – б. Казачья – центральное кольцо города» — движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 84 «Малахов Курган — ул. Шевченко» — в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова;

— № 92 «Центр-г. Инкерман» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 94 «Балаклава – пл. Нахимова» — движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 109 «пр. Победы – ул. Б. Михайлова» — в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова; — № 110 «пл. Ластовая – ул. Маринеско» — в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова;

— № 112 «ул. Мореходная – б. Камышовая» — в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр. Нахимова;

— № 113 «пл. Восставших – пл. Нахимова (через ул. Капитанская, ул. Советская)» — движение осуществляется по схеме: ул. Адмирала Октябрьского – ул. Большая Морская – ул. Советская – ул. Воронина – ул. Большая Морская – ул. Генерала Петрова – ул. Одесская – ул. Капитанская – ул. Адмирала Владимирского – ул. 6-я Бастионная.