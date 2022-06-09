В Севастополе открылась выставка «Неизвестные Врангели»

Сегодня, 9 июня, в кинотеатре «Украина» прошло открытие уникальной выставки, посвященной семье потомственных севастопольских архитекторов Врангелей.

На открытии экспозиции присутствовали директор департамента культуры Ирина Романец, ректор СевГУ Владимир Нечаев, представители Заксобрания, руководство Ленинского муниципалитета и Музея-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя.

Как рассказала создатель выставки, главный научный сотрудник музея-заповедника Инна Островская, экспозиция рассказывает о судьбе двух Врангелей, двух архитекторов, чья биография неразрывно связаны с Севастополем и Балаклавой.

Михаил Александрович Врангель, которому посвящено большинство уникальных экспонатов, являлся главным городским архитектором с 1922 по 1938 гг., под его руководством шла работа над первым советским вариантом генерального плана, а его дочь Любовь Михайловна стала заслуженным архитектором РСФСР.

Через жизненный путь семьи прослеживается судьба и самого города, его развитие и перипетии истории страны.

В Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя отметили, что выставка проходит в рамках всероссийской научно-практической конференции «Вопросы изучения, сохранения и интерпретации историки-культурного наследия Севастополя и Крыма», посвященной 239-й годовщине создания Севастополя.

Напомним, выставка о жизни и судьбе архитекторов и города проработает до 20-х чисел июля.

Дмитрий Островский