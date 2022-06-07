В Севастополе прошел Чемпионат по пляжному регби

В минувшее воскресенье на стадионе летних видов спорта в Парке Победы прошел Чемпионат Севастополя по пляжному регби.

В соревнованиях приняли участие 6 севастопольских команд. В основном это студенты СевГУ и воспитанники спортивной школы № 5.

«Регби очень разнообразный вид спорта. Хороший пример – пляжное регби. На Чемпионате по «пляжке» собрались ребята, которые уже играют в олимпийскую разновидность – регби-7 в университете и спортивной школе. Такая вариативность помогает нашим спортсменам развиваться всесторонне, а также позволяет увеличить их присутствие на выездных соревнованиях, что несомненно влияет на уровень игры», — отметила руководитель федерации регби Наталия Самойленко.

Места по итогам распределились следующим образом:

Шторм Баркас Ураган Ураган -2 Летучий голландец Адмирал

Поприветствовать ребят пришел главный специалист отдела спорта высших достижений Управления по делам молодежи и спорта Василий Хандога.

Напомним, севастопольская мужская команда по регби-7 вернулась с финальных соревнований в рамках Федеральной лиги, которые проходили на столичном стадионе «Фили».

Дмитрий Островский