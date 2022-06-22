Севастопольские пловцы «мастерс» стали чемпионами юга России по плаванию

Севастопольские пловцы «мастерс» заняли первое место в общекомандном зачете на Чемпионате юга России по плаванию.

Лично-командные соревнования проходили 16-18 июня в городе Крапоткин, в которых приняли участие 109 спортсменов из 12 клубов России.

Севастопольские пловцы представляли спортивный клуб «Таврида Мастерс», в который также входят спортсмены из Республики Крым. Тем не менее, ядром клуба являются спортсмены, представляющие севастопольскую школу плавания.

Желание плыть и проверить себя в конкурентных условиях изъявило 19 спортсменов – ветеранов в возрасте от 35 до 76 лет. И вот, второй год подряд, заветный кубок чемпионата отправился в Севастополь.



Крымчане и севастопольцы достойно выдержали конкуренцию клубами ветеранов плавания не только юга, но и центра России, а их спортсмены порой были гораздо моложе по возрасту.

Рекорды Юга России установили, как женщины: Инна Островская, Ирина Должикова, Татьяна Шарун, так и мужчины Владимир Бурцев, Александр Львов.

Захватывающими были эстафетные заплывы вольным стилем и в комплексном плавании для разных возрастных групп. В эстафетный состав первой севастопольской команды (суммарный возраст пловцов 240 лет) вошли Александр Львов, Татьяна Шилова, Владимир Бурцев, Инна Островская.

Вторая, более молодая команда, включала Павла Токарева, Александру Клейменову, Ирину Лопыреву, Андрея Тихомирова (суммарный возраст участников 160 лет). И здесь наши пловцы не подкачали, установив рекорды Юга России.

Наибольшее количество очков для клуба заработали Татьяна Шарун, Галина Фуфаева и Александр Львов.

«Надеемся, что спортивные достижения продержаться длительное время. Периодические занятия плаванием, продуманный тренировочный процесс в свободное от работы время дали отличные результаты. Чемпионат прошел в дружеской обстановке. Севастопольские и крымские ветераны плавания завершили спортивное полугодие этого года стартами в бассейне и переходят на «открытую воду», здесь нас ждут новые состязания. Пожелаем нам удачи», — прокомментировала итоги соревнования член команды Инна Островская.

Напомним, в кинотеатре «Украина» прошло открытие уникальной выставки, посвященной семье потомственных севастопольских архитекторов Врангелей. Создателем выставки стала Инна Островская

Фото: пресс-служба спортивного клуба «Таврида Мастерс»

Андрей Вознесенский