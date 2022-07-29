Директора «Тайгана» Олега Зубкова приговорили почти к 2,5 годам лишения свободы

По уголовной статье Владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова приговорили к 2 годам и трем месяцам лишения свободы из-за тигра, откусившего палец ребенку. Такое решение вынес Белогорский районный суд.

Судом установлено, что являясь директором, подсудимый оказывал услугу по демонстрации диких хищных животных посетителям на небезопасном расстоянии, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка. В сентябре 2021 года при посещении парка жительница Краснодарского края и ее малолетний сын находились около вольера с амурскими тиграми.

При этом вольер там был, но он не обеспечил безопасность и тигр смог напасть на годовалого мальчика. Ребенок получил повреждения левой руки, которые повлекли за собой ампутацию одного из пальцев.

Олег Зубков признан виновным в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Кроме того, владелец парк львов должен будет выплатить штраф в размере 255 000 рублей. Кроме того, в пользу малолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда морального вреда в размере 616000 рублей.

Дополнительным наказанием стало для подсудимого стало лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на различных предприятиях.

Ольга Сурикова