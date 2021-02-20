Жителей Паршина оставили без гаражей и голубятни

Жители улицы Паршина сегодня были неприятно удивлены сносом гаражей. А главное, они возмущены, почему их вовремя не предупредили и не дали время самим разобрать свое имущество.

Неделей ранее, 12 февраля, департамент городского хозяйства Севастополя предупредил собственников гаражей, что будет производиться демонтаж «незаконно размещенных объектов». Основанием является постановление правительства города, где собственников обязывают в течение 10 дней снести металлические гаражи, сетку-рабицу по адресу: улица Паршина, 29.

Однако демонтаж коммунальщики начали раньше указанного срока своими силами. Что, естественно, застало людей врасплох.

На своей странице в Instagram глава горхоза Евгений Горлов сообщил, что будет снесено 15 гаражей, 3 забора, 2 сарая.

«Практика освобождения земельных участков показывает, что в них хранятся всё, кроме машин. Сараи, вообще представляют угрозу для жителей», — написал Горлов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако, как рассказали нам местные жители, под «горячий ковш» попала еще и голубятня. Жителям дали возможность быстро пересадить птиц в другое помещение, а все, что было в самих сараях и гаражах, работники ГБУ «Парки и скверы» погрузили в свои машины и увезли в неизвестном направлении.