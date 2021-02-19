Коммунальщики не справляются с уборкой снега в центре Севастополя

Дороги в центре Севастополя скользкие и не убраны

Севастопольские коммунальщики не справляются с уборкой снега и обработкой антигололёдной смесью даже центра города, тоже самое можно сказать и о работниках Севавтодора, которым также не удалось оперативно отреагировать на гололед на дорогах и ликвидировать его последствия.

При этом ранее горхоз заявлял, что они готовы к наступившим холодам.

Корреспондент «Севкора» прошелся по центральному городскому холму и проверил, насколько убраны и посыпаны дворы и дороги.

УК «Центр» получает «твердую двойку»: снег убран только на незначительной части придомовых территорий, песком или реагентами не посыпан ни один двор.

Хотелось бы подчеркнуть избирательность УК «Центр» при уборке дворов, которая говорит либо о том, что дворников направляет лишь на определённые участки, либо об явной нехватке их в штате управляшки.

Дороги в центре, находящиеся в ведении Севавтодора, также не убраны и не посыпаны.

Все это говорит о необходимости принятия плана на случай экстремальных погодных условий. Возможно, необходимо привлекать специализированные предприятия в помощь управляшкам и Севавтодору.

Андрей Вознесенский

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