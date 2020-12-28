В Севастополе хотят возродить работу городских заправок

Или того, что уцелело после Овсянникова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил «вернуть к жизни» остатки автозаправочных станций, которые остались в собственности города после экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Такое решение было озвучено сегодня на заседании правительства, передает Forpost.

Автозаправки принадлежат ГУП «Городской автозаправочный комплекс». При возобновление работы их передадут из подчинения горхоза в ведение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Один комплекс – заправка на Монастырском шоссе – сдали в аренду, она уже начала приносить прибыль в 180 тысяч. Подготовлен на Балаклавском шоссе, 5-й километр, заправочный комплекс. Сейчас приобретается программное обеспечение на 35 тысяч рублей, чтобы запустить данный комплекс на самостоятельное обеспечение», – рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев акцентировал внимание на нестандартность ситуации, в которой оказались автозаправки.

«Только в Севастополе удивительный случай: автозаправочные станции генерируют убытки. Надо с этим закончить в следующем году», – сказал он.

Издание напомнило, что при экс-губернаторе Севастополя Дмитрии Овсянникове ГУП «Автозаправочный комплекс» был обанкрочен. После этого началась распродажа имущества комплекса – восемь автозаправок и два административных здания на Керченской улице, по некоторым оценкам, ушли по цене одной заправки.

Севастопольские депутаты требовали отмены торгов, обращаясь в ФСБ, УМВД, следком, УФАС, прокуратуру, но практически все имущество было распродано. На балансе города осталось шесть АЗС и нефтебаза, которой прочат место на металлоломе.

Фото: ForPost