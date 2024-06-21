В Севастополе возместят ущерб, нанесенный украинскими дронами, по домам и машинам

Правительство Севастополя выделило из резервного фонда более 1, 7 млн рублей на предоставление материальной помощи жителям города, у которых дома и машины пострадали от атак ВСУ.

Согласно последнему принятому решению, четыре человека получат компенсацию в размере 921 тыс рублей за пострадавшее имущество и четыре собственника ТС получат 8о3 тыс рублей.

Что касается сегодняшней атаки дронов, было уточнено: в нескольких домах были повреждены окна. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что также на комиссии будет рассмотрено и людям выплатят компенсацию. Особо внимание он поручил уделить пожилым жителям домов и застеклить окна, где необходимо.

Напомним, в Севастополе от ракетного обстрела в марте этого года пострадало 96 домов, а в правительство поступило 207 заявок на возмещение ущерба.

Ольга Сурикова

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