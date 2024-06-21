Медкластер в Севастополе строится с отставанием на две-три недели

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел выездную планерку на Камышовом шоссе, где строятся два ключевых медицинских объекта: онкологический центр и больница скорой медицинской помощи.

По его данным, в большинстве корпусов больницы скорой медицинской помощи работы идут уже на уровне третьего-четвертого этажей, в онкоцентре идут работы с первого по третий этаж. Это огромный прогресс: в феврале строители работали на «нулевом» уровне больницы скорой медицинской помощи и начинали первые этажи корпусов онкоцентра. Сегодня уже хорошо видно, какими будут строящиеся больницы.

Планируется завершить монолитные работы до конца года. Сейчас рабочие от этого графика отстают примерно на две-три недели.

«Были объективные сложности, связанные с временными перебоями поставок цемента. Сейчас этот вопрос уже решен, будут привлечены дополнительные бригады, ориентировочно в течение месяца работа вернется в график», — отметил Развожаев.

Есть ряд вопросов, связанных с внесением изменений в проект. По проекту часть высокотехнологичного оборудования для обеих больниц планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернатива найдена, но теперь нужно поменять габариты помещений, что, в свою очередь, повлекло за собой корректировку конструктивных решений некоторых помещений на объектах, и сейчас их нужно согласовать с Главгосэкспертизой.

«В целом — строительство идет хорошими темпами, на обоих объектах много рабочих. К концу года, как и договаривались, будем выходить на завершение теплового контура объекта и приступать к отделке и монтажу оборудования», — заключил Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Севастополя утвердило документацию по планировке территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе. Площадь проекта составляет 59,4 га. Ввод в эксплуатацию медкластера был перенесен на 2025 год весной 2021 года в связи с необходимостью решения вопроса водоснабжения города.

Ольга Сурикова